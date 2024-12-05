Около 60 команд заинтересованы в участии в Суперлиге. Организаторы связывались с более чем сотней клубов (Mundo Deportivo)

Около 60 клубов заинтересованы в участии в Суперлиге.

На генеральной ассамблее «Реала » президент мадридского клуба Флорентино Перес заявил, что работа по организации турнира продолжается.

По информации Mundo Deportivo, организаторы Суперлиги провели переговоры с более чем сотней клубов Европы. Около 60 из них уже заявили о своем желании участвовать в проекте.

Согласно новому формату, турнир будет разделен на три дивизиона. В высшем («Звездном») должны принять участие 16 клубов из топ-5 лиг, во втором («Золотом») – еще 16, в третьем («Синем») – 32 команды, 20 из которых будут вылетать каждый год.

Изначально в проект Суперлиги входили 12 клубов. Из него не вышли только «Реал» и «Барселона ».

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