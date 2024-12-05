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IFAB тестирует назначение угловых в пользу соперника при задержке мяча вратарем более чем на 8 секунд. В чемпионате Италии U20 их заменят вбрасываниями

IFAB протестирует изменения в правилах, касающихся задержки мяча вратарем.

Международный совет футбольных ассоциаций рассматривает правило, по которому судья будет назначать угловой в пользу соперника, если голкипер задерживает мяч более чем на 8 секунд. По действующим правилам в подобной ситуации арбитр вправе назначить свободный удар.

Впервые нововведение было испытано в лиге Мальты. В ближайшем будущем планируется внедрить измененные правила в чемпионате Италии среди игроков до 20 лет, однако вместо углового в пользу соперника будет назначаться вбрасывание. В случае успешных испытаний новые правила будут распространены на другие соревнования.

«Случаев подачи угловых практически не было. Безусловно, это говорит о том, что сдерживающий фактор – это именно то, что мы хотели бы видеть на данном этапе, это побуждает вратарей ускорить ввод мяча в игру. Во время испытаний на Мальте вратари удерживали мяч 796 раз, и ни разу время не превышало восьми секунд. В Италии вместо подачи углового будут назначать вбрасывание, но это считается менее сдерживающим фактором.

Гнев тренера на вратаря, из-за которого подали угловой или назначили вбрасывание, которое привело к голу, будет означать, что вратарь не сделает этого в следующий раз. Это изменит поведение вратаря», – сказал  член правления IFAB Патрик Нельсон.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Times
IFAB
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