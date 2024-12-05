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КХЛ. СКА сыграет с «Динамо», «Трактор» примет «Автомобилист», «Лада» против «Металлурга»

«Трактор» принимает «Автомобилист» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Лада» сыграет против «Металлурга», СКА встретится с «Динамо».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
результаты матчей
logoСКА
logoДинамо Москва
logoКХЛ
logoТрактор
logoЛада
logoМеталлург Мг
logoАвтомобилист
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