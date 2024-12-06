НБА. «Кливленд» примет «Денвер», «Голден Стэйт» встретится с «Хьюстоном» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

Лидер Восточной конференции «Кливленд » примет на своей арене «Денвер ». «Голден Стэйт » в отсутствие Стефена Карри и Дрэймонда Грина попытается прервать серию из пяти поражений подряд в домашней встрече с «Хьюстоном ».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.