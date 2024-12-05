Джордж Расселл: «Если бы Ферстаппен и Хэмилтон поменялись местами в 2021 году, Майклу Маси пришлось бы всерьез опасаться за свою жизнь»
Пилот «Мерседеса» считает, что его конфликт с Максом Ферстаппеном разгорелся в том числе потому, что гонщик «Ред Булл» находится в не самом стабильном психологическом состоянии из-за потери доминирующего преимущества.
«Думаю, ему просто давали такую возможность вести себя подобным образом. Потому что раньше ему никто не противостоял. Льюис Хэмилтон выступил против него в 2021 году и в итоге несправедливо проиграл чемпионат.
Просто представьте себе, что бы случилось, если бы Ферстаппен и Хэмилтон поменялись местами – и это Макс бы проиграл чемпионат при тех же обстоятельствах, что и Льюис. Майклу Маси (бывший гоночный директор «Ф-1») бы пришлось всерьез опасаться за свою жизнь.
Ну и, как я уже говорил, в некоторых недавних инцидентов Макс в итоге сам себя наказывал. Например, в Мексике он сам наказал себя безрассудным обгоном, в Будапеште тоже был безрассудный обгон. Просто в прошлом в его распоряжении была настолько доминирующая по скорости машина, что он просто не оказывался в таком положении.
Думаю, в ФИА в курсе происходящего, и с их точки зрения в ситуацию не стоит сильно вмешиваться. Ведь в итоге Макс сам себя накажет тем или иным способом», – рассказал Расселл.
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