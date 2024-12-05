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Семак о «Зените»: «Больше всех забиваем, меньше всех пропускаем, больше всех побед. А что такое «чемпионская игра», мне сказать сложно. Если кто-то объяснит – обсудим»

Сергей Семак высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 39 очков после 17 туров. «Краснодар» идет вторым с 38 баллами, «Спартак» и «Локомотив» заработали по 34 очка и занимают 3-е и 4-е места соответственно. 

В последнем туре петербуржцы уступили «Крыльям Советов» со счетом 2:3. 

– Прошлый тур во многом получился необычным с точки зрения результатов, причем это касается не только «Зенита». Как это можно прокомментировать?

– Выводы по туру в целом делать сложно – больше думаем о нашей команде.

Такие матчи случаются каждый год. Будь наша реализация получше, можно было бы рассчитывать на другой результат. Ничего страшного – важно, как мы сыграем следующий матч.

– Сейчас много критики в адрес «Зенита» – мол, нет чемпионской игры. Что на это скажете?

– Вопрос в том, что значит «чемпионская игра»? Больше всех забиваем, меньше всех пропускаем, больше всех побед. Что касается результата, все идет нормально. При этом понимаем, что вся борьба впереди.

А что такое «чемпионская игра», мне сказать сложно. Если кто‑то скажет, что значит это понятие, с удовольствием обсудим.

Начинали мы одним составом, где большую роль играл Максим Глушенков. Сейчас меняем структуру игры. Не всегда получается с точки зрения минимизации брака. Но все это рабочие моменты, которые были, есть и будут.

– В матче с «Акроном» учтете те ошибки, которые привели к поражению от «Крыльев Советов»?

– Сложный вопрос. Все команды разные. Каждая игра – новая история.

По матчу с «Крыльями» – начали неплохо, но ошибки в обороне позволили сопернику забивать нам легкие голы. Мы же если в начале сезона забивали много, меньше создавая, то сейчас много создаем, но забиваем меньше.

Конец сезона все расставит в правильном русле, – сказал главный тренер «Зенита». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoМаксим Глушенков
logoКрылья Советов
logoАкрон
logoМатч ТВ
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