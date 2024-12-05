  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Евгений Ловчев: «Спартак» – команда всей России, а «Зенит» – одного города. У красно-белых больше болельщиков»
94

Евгений Ловчев: «Спартак» – команда всей России, а «Зенит» – одного города. У красно-белых больше болельщиков»

Евгений Ловчев считает, что «Спартак» остается народной командой.

«Народная команда – это понятие. У меня есть история, связанная с Николаем Петровичем Старостиным. Я поругался с Симоняном, не поехал на сборы в Тарасовку, а была игра против ЦСКА. Ночью со мной разговаривал по телефону Старостин – человек, который создал «Спартак». Он мне сказал слова, которые в музее клуба: «Симонян и Старостин – это еще не «Спартак», ведь «Спартак» – объединение людей, аура в стране».

На следующий день я собрал сумку и поехал к команде. Я встретил Симоняна, здороваюсь с ним, и он говорит: «Жень, там тренировка идет – давай быстрее!» Если бы он мне что-то сказал, я бы развернулся и уехал!

Старостин привозил к нам мужика из Находки на установку, и он говорил: «Ребята, когда вы в семь вечера играете, у нас четыре утра! Мы всем цехом собираемся и по радио слушаем ваш матч. Когда вы выигрываете, производительность труда вырастает. Вы живете со всем обществом «Спартака».

Сейчас понятие «народная команда» начали измерять по количеству болельщиков… Я катаюсь по стране и вижу, что у «Спартака» по стране больше болельщиков, чем у «Зенита».

«Спартак» – команда всей России, а «Зенит» – команда одного города. Целое поколение выросло на победах Романцева», – сказал бывший футболист красно-белых. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoЕвгений Ловчев
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoОлег Романцев
logoНиколай Старостин
logoНикита Симонян
болельщики
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«На поле Сенегал или «Спартак», ставший командой афроамериканцев, афроевропейцев, – не различить». Адвокат Добровинский о трансферах красно-белых
5318 октября, 11:57
Ловчев о словах Глушенкова про сборную: «Сейчас ты звезда, но чего добился в «Спартаке», «Химках», «Крыльях»? Многим игрокам лучше молчать – черт знает что себе позволяют»
7619 сентября, 16:42
Ловчев об уходе Соболева: «Удар по имиджу «Спартака». Старостин великолепно находил выход из таких положений. Мне он сказал: «Спартак» – это некий протест в стране, это особая аура»
783 сентября, 20:09
Ловчев о Соболеве в «Зените»: «Он не Пеле, Месси или Роналду, не выдающийся игрок, но для России довольно хороший нападающий. Семаку он нужен, партнеры будут получше, чем в «Спартаке»
143 сентября, 14:22
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
DFL заработает почти 4,5 млрд евро с 2025 по 2029 год от реализации домашних медиаправ на матчи первой и второй Бундеслиги – более 1,1 млрд евро за сезон
19 минут назад
Экс-глава Самарской области Азаров об агенте Андрееве: «Никаких угроз не было, мы не общались лет 5. Это чушь, выдумки. Все, кто входят в дом правительства, фиксируются, это можно проверить»
722 минуты назад
«Бавария» добилась существенного прогресса в переговорах с Дэвисом. Защитник пошел на значительные уступки по зарплате (Флориан Плеттенберг)
1232 минуты назад
«Барса» планирует зарегистрировать Ольмо и Пау Виктора до начала зимнего трансферного окна. Клуб активирует рычаг на 200 млн евро (Diario Sport)
3644 минуты назад
Бакаев о Промесе: «Культовый игрок для РПЛ. У Квинси все будет нормально, он вернется, надеюсь»
1544 минуты назад
Нагучев и Журавель прокомментируют матч «Краснодара» и «Локо». На «Зенит» – «Акрон» будут работать Меламед и Крестинин, на «Спартак» – «Пари НН» назначены Генич и Аксенов
1146 минут назад
Тюкавин вышел на тренировку в бабочке. Форвард «Динамо» вчера получил премию «Джентльмен года»
5сегодня, 15:11Фото
Кин назвал «отстоем» игру «МЮ» против «Арсенала»: «У них нет динамики. Рэшфорд – это просто шок. Тренер, наверное, думал, что они играют лучше»
23сегодня, 15:10
Канисарес об Анчелотти: «Прежде чем увольнять, нужно хотя бы дождаться провала. Он выиграл две ЛЧ, две Ла Лиги с этим «Реалом» и доказал, что конкурентоспособен»
35сегодня, 15:03
Шатов стажируется у Семака в «Зените»: «Учимся у лучших»
19сегодня, 14:40
Ко всем новостям
Последние новости
«МЮ», «Вест Хэму», «Брентфорду» и «Лестеру» интересен 20-летний вратарь «Атлетико Паранаэнсе» Микаэл
32 секунды назад
Павлюченко о Станковиче в «Спартаке»: «Нужно дать время – подводить итоги, когда сезон закончится. Во 2-й части можно 5 матчей подряд выиграть, и ты уже почти на 1-м месте»
4 минуты назад
«Ювентус» предложит 30 млн евро за выкуп Консейсау у «Порту»
316 минут назад
Фонсека вспомнил слова Пепа перед матчем с «Аталантой»: «Он сравнил игру против них с походом к стоматологу, прекрасно понимаю его. Для меня посещение дантиста стало чем-то привычным»
256 минут назад
Ван дер Варт о Рамосе: «Серхио был великолепен – мог быть «десяткой», опорником, играть справа и слева в защите. Он все еще в хорошей форме»
4сегодня, 15:16
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Шабаб» принимает «Аль-Фатех», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Иттихадом» Бензема в пятницу
1сегодня, 15:10Live
Кейн приступил к беговой работе после травмы бедра
сегодня, 14:53
Нойер дисквалифицирован на 2 матча Кубка Германии за красную в матче с «Байером»
2сегодня, 14:52
ЦСКА оштрафован на 150 тысяч рублей за необеспечение безопасности на матче с «Рубином». «Локо» получил запрет на допуск фанатов на нижний ярус за нецензурные скандирования
2сегодня, 14:15
«Пари НН» не будет оспаривать дисквалификацию Гончаренко: «Тренер любом случае продолжит работу с командой. Он добрейшей души человек и в жизни, и на работе»
4сегодня, 13:55