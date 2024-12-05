«В России мужчины сексистски относятся к женщинам, в Европе это давно изжили. Андрей – очень неразвитая личность». Смородская о шутке Лунева про женщин и домашний очаг
Ольга Смородская назвала Андрея Лунева «неразвитой личностью».
Вратарь «Динамо», отвечая на вопрос о том, должны ли женщины в футболе зарабатывать на уровне мужчин, пошутил: «Нет, конечно – женщины должны заниматься домашним очагом».
«У нас [в России] давно известно, что мужчины сексистски относятся к женщинам. Это известно всем, абсолютно всем! В европейских странах это давно изжили, пережили и перебороли.
В России это сохраняется, но у нас и нет такой посещаемости женских матчей. Везде, в том числе и в Европе, полные стадионы на играх женских команд. И во Франции, и в Великобритании, и в Германии полные трибуны.
А с Луневым я даже не хочу дебатировать. Он очень неразвитая личность», – сказала экс-президент «Локомотива».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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