Ничушкин сделал дубль в матче с «Каролиной». У него 5+3 в 10 играх в сезоне

Валерий Ничушкин сделал дубль в матче с «Каролиной».

Форвард «Колорадо » забросил 2 шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Харрикейнс» (3:5).

На счету 29-летнего россиянина стало 8 (5+3) очков в 10 играх в текущем сезоне при полезности «минус 2».

Сегодня Ничушкин (19:25, 3:35 – в большинстве, 2:42 – в меньшинстве, «+1») реализовал оба броска в створ, а также допустил 2 потери.