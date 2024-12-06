Ничушкин сделал дубль в матче с «Каролиной». У него 5+3 в 10 играх в сезоне
Валерий Ничушкин сделал дубль в матче с «Каролиной».
Форвард «Колорадо» забросил 2 шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Харрикейнс» (3:5).
На счету 29-летнего россиянина стало 8 (5+3) очков в 10 играх в текущем сезоне при полезности «минус 2».
Сегодня Ничушкин (19:25, 3:35 – в большинстве, 2:42 – в меньшинстве, «+1») реализовал оба броска в створ, а также допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости