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МВД не стало возбуждать уголовное дело об отравлении шахматистки Османовой ртутью

МВД не стало возбуждать уголовное дело об отравлении шахматистки Османовой ртутью.

Управление МВД России по Махачкале сообщило об отказе в возбуждении уголовного дела против шахматистки Амины Абакаровой, которая на чемпионате Дагестана обработала стол своей соперницы ртутью.

За тем столом предстояло играть Умайганат Османовой, которой стало плохо во время одной из партий. Ей потребовалась медицинская помощь.

«Установлено, что по материалу проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, и для законности и обоснованности принятое решение направлено в прокуратуру Советского района города Махачкалы», – говорится в письме начальника УМВД Нурмагомеда Муртузалиева в адрес Османовой.

По информации самой Османовой, изначально рассматривался вопрос о возбуждении уголовного дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью (статья 112 УК РФ), но следствие не нашло оснований.

«Меня отправили на медэкспертизу, и оттого, что нет последствий, нет телесных повреждений, не возбудили. Понятно, что телесных не будет, тут речь об испарении и вдыхании ядовитого вещества», – отметила Османова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
Умайганат Османова
происшествия
Амина Абакарова
Р-Спорт
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