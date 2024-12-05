МВД не стало возбуждать уголовное дело об отравлении шахматистки Османовой ртутью.

Управление МВД России по Махачкале сообщило об отказе в возбуждении уголовного дела против шахматистки Амины Абакаровой , которая на чемпионате Дагестана обработала стол своей соперницы ртутью.

За тем столом предстояло играть Умайганат Османовой , которой стало плохо во время одной из партий. Ей потребовалась медицинская помощь.

«Установлено, что по материалу проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, и для законности и обоснованности принятое решение направлено в прокуратуру Советского района города Махачкалы», – говорится в письме начальника УМВД Нурмагомеда Муртузалиева в адрес Османовой.

По информации самой Османовой, изначально рассматривался вопрос о возбуждении уголовного дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью (статья 112 УК РФ), но следствие не нашло оснований.

«Меня отправили на медэкспертизу, и оттого, что нет последствий, нет телесных повреждений, не возбудили. Понятно, что телесных не будет, тут речь об испарении и вдыхании ядовитого вещества», – отметила Османова.