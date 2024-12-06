Свечников впервые набрал 4 очка в матче НХЛ – гол в пустые и 3 ассиста против «Колорадо». У него 22 балла в 26 играх в сезоне
Андрей Свечников впервые набрал 4 очка в матче НХЛ – 1+3 с «Колорадо».
Форвард «Каролины» установил личный рекорд по очкам за одну игру в лиге в матче регулярного чемпионата против «Эвеланш» (5:3). Его признали первой звездой встречи.
24-летний россиянин трижды ассистировал партнерам, а в концовке поразил пустые ворота (в 3-й раз в этой регулярке). Он прервал серию из 4 игр без очков.
На счету нападающего 22 (9+13) балла в 26 играх в текущем сезоне при полезности «минус 5».
Сегодня Свечников (19:47, 5:46 – в большинстве, нейтральная полезность) отметился 4 бросками в створ (еще 4 – не в створ) и 2 силовыми приемами, а также допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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