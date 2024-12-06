Свечников впервые набрал 4 очка в матче НХЛ – гол в пустые и 3 ассиста против «Колорадо». У него 22 балла в 26 играх в сезоне

Андрей Свечников впервые набрал 4 очка в матче НХЛ – 1+3 с «Колорадо».

Форвард «Каролины» установил личный рекорд по очкам за одну игру в лиге в матче регулярного чемпионата против «Эвеланш» (5:3). Его признали первой звездой встречи.

24-летний россиянин трижды ассистировал партнерам, а в концовке поразил пустые ворота (в 3-й раз в этой регулярке). Он прервал серию из 4 игр без очков.

На счету нападающего 22 (9+13) балла в 26 играх в текущем сезоне при полезности «минус 5».

Сегодня Свечников (19:47, 5:46 – в большинстве, нейтральная полезность) отметился 4 бросками в створ (еще 4 – не в створ) и 2 силовыми приемами, а также допустил 2 потери.