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IFAB обсуждает необходимость расстояния между игроками для определения офсайда: «Было бы неплохо, если бы голы не отменялись из-за ногтя на ноге»

IFAB обсуждает возможные изменения критериев определения офсайда.

Как сообщает The Times, Международный совет футбольных ассоциаций продолжит тестировать изменения, предложенные Арсеном Венгером, занимающим должность руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола. Согласно им, для определения офсайда необходимо заметное расстояние между игроками атакующей и обороняющейся команд.

«Мы продолжаем обсуждать этот вопрос. Все мы понимаем, что технологии устранили все существовавший ранее сомнения. Мы все согласны с тем, что было бы неплохо, если бы голы не отменялись из-за ногтя на ноге.

Мы рассматриваем этот вопрос, и эти испытания являются частью более широкого анализа того, можем ли мы что-то сделать. Мы выясняем, существуют ли способы справиться с возникшими проблемами. Это часть начавшейся дискуссии», – сказал технический директор IFAB Дэвид Эллерей.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Times
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