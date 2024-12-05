IFAB обсуждает необходимость расстояния между игроками для определения офсайда: «Было бы неплохо, если бы голы не отменялись из-за ногтя на ноге»

IFAB обсуждает возможные изменения критериев определения офсайда.

Как сообщает The Times, Международный совет футбольных ассоциаций продолжит тестировать изменения, предложенные Арсеном Венгером , занимающим должность руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола. Согласно им, для определения офсайда необходимо заметное расстояние между игроками атакующей и обороняющейся команд.

«Мы продолжаем обсуждать этот вопрос. Все мы понимаем, что технологии устранили все существовавший ранее сомнения. Мы все согласны с тем, что было бы неплохо, если бы голы не отменялись из-за ногтя на ноге.

Мы рассматриваем этот вопрос, и эти испытания являются частью более широкого анализа того, можем ли мы что-то сделать. Мы выясняем, существуют ли способы справиться с возникшими проблемами. Это часть начавшейся дискуссии», – сказал технический директор IFAB Дэвид Эллерей.