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Джордж Расселл: «Ферстаппен назвал меня двуличным ублюдком – я не смирюсь. Макс думает, что ему сойдет с рук убийство, он громил свою команду»

Расселл отреагировал на слова Ферстаппена о своей двуличности.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подробно высказался о репликах соперника «Ред Булл» Макса Ферстаппена после скандала на Гран-при Катара.

После штрафа Ферстаппен послал оппонента, а также поделился рассуждениями о его «двуличности».

«Он всегда старается быть очень милым перед камерой, но потом, когда общаешься с ним лично, он просто другой человек», – сказал тогда нидерландец.

«Откровенно говоря, я хочу прояснить ситуацию. Просто для него существуют двойные стандарты в правилах, он считает себя выше всех. Так что я не пытаюсь утвердить свой лидерский стиль или что-то такое.

Человек просто назвал меня двуличным ублюдком. У него есть право на свое мнение, но говорить такое публично, поливать меня публично – повторюсь, я с таким не смирюсь и покажу людям, какова реальность.

Он выжимает из себя абсолютный максимум неделю за неделей, и в 95 процентах случаев это невероятное зрелище. И я уважаю его за эти 95 процентов. Но случались инциденты, которые оставались без наказания. Может, поэтому он думает, что ему сойдет с рук убийство. Но мы живем в другом мире, у действий есть последствия.

Они делали все возможное, чтобы вытеснить Хорнера из «Ред Булл», но в первой же гонке без сильного болида [Ферстаппен] полностью громил собственную команду. И я знаю как факт, что неделю спустя четверть его инженерной бригады послали резюме в «Мерседес», в «Макларен», в «Астон».

Поэтому я не уважаю человека, который не ценит тех, кто дал ему шанс проявить себя, ведь на протяжении последних 12 гонок конкурентоспособность его машины была нормальной, он сражался так же, как и я, Льюис [Хэмилтон], Шарль [Леклер], Карлос [Сайнс], Ландо [Норрис] и Пиастри. Так и должно быть.

Опять же, мне кажется, что все мы должны служить примером. Он главный и самый успешный парень в нашем спорте на протяжении последних лет. Он может поступать как хочет, это его дело, но, если он кидается такими заявлениями обо мне, как было в воскресенье вечером, я не буду молча это принимать», – произнес Джордж перед Гран-при Абу-Даби.

Макс Ферстаппен: «Расселлу лучше пойти ## ###, я полностью потерял уважение к нему. Никогда не видел, чтобы пилот подставлял другого так жестко»

Джордж Расселл: «Ферстаппен обещал врезаться и «приложить меня ###### башкой об стену». Макс задирает людей годами и чувствует, что он выше закона»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ESPN
logoШарль Леклер
logoГран-при Катара
logoМерседес
logoДжордж Расселл
logoКарлос Сайнс
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoГран-при Абу-Даби
logoЛандо Норрис
logoЛьюис Хэмилтон
logoОскар Пиастри
logoФормула-1
logoКристиан Хорнер
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