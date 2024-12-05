«Спартак» и «Динамо» приостановили продажу билетов на матчи 18-го тура РПЛ. Функционал «Госуслуг», связанный с Fan ID, не работает

«Спартак» и «Динамо» приостановили продажу билетов на матчи 18-го тура РПЛ.

Оба клуба сообщили о технических проблемах со стороны системы идентификации болельщиков (Fan ID) на портале «Госуслуги».

«Уважаемые болельщики, в связи с профилактическими работами на стороне портала «Госуслуг» временно не работает функционал по приобретению билетов на матчи РПЛ .

Как только техническая возможность приобретения билетов будет восстановлена, мы проинформируем вас об этом дополнительно. Очень ждем вас на финальной игре года в эту субботу!» – сообщает «Спартак ».

«Продажа билетов на матчи временно приостановлена ✋.

В связи с незапланированными работами, которые проводятся в системе идентификации болельщиков, возникли непредвиденные сложности с приобретением билетов.

Приносим извинения за доставленные неудобства. Мы сообщим, когда продажа билетов на новогодний матч «Динамо» – «Химки» возобновится!» – информирует «Динамо».

Красно-белые сыграют дома 7 декабря против «Пари НН », бело-голубые примут «Химки » 8 декабря.

«Если «Динамо», это НКВД, тройка. А что вы смеетесь, товарищи? Досмеетесь. Время серьезное, между прочим». Степашин о смокинге Тюкавина на вручении награды «Джентльмен года»