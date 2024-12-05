«Спартак» и «Динамо» приостановили продажу билетов на матчи 18-го тура РПЛ. Функционал «Госуслуг», связанный с Fan ID, не работает
Оба клуба сообщили о технических проблемах со стороны системы идентификации болельщиков (Fan ID) на портале «Госуслуги».
«Уважаемые болельщики, в связи с профилактическими работами на стороне портала «Госуслуг» временно не работает функционал по приобретению билетов на матчи РПЛ.
Как только техническая возможность приобретения билетов будет восстановлена, мы проинформируем вас об этом дополнительно. Очень ждем вас на финальной игре года в эту субботу!» – сообщает «Спартак».
«Продажа билетов на матчи временно приостановлена ✋.
В связи с незапланированными работами, которые проводятся в системе идентификации болельщиков, возникли непредвиденные сложности с приобретением билетов.
Приносим извинения за доставленные неудобства. Мы сообщим, когда продажа билетов на новогодний матч «Динамо» – «Химки» возобновится!» – информирует «Динамо».
Красно-белые сыграют дома 7 декабря против «Пари НН», бело-голубые примут «Химки» 8 декабря.
«Если «Динамо», это НКВД, тройка. А что вы смеетесь, товарищи? Досмеетесь. Время серьезное, между прочим». Степашин о смокинге Тюкавина на вручении награды «Джентльмен года»
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