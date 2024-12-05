Джордж Расселл: «Ферстаппен обещал врезаться и «приложить меня ###### башкой об стену». Макс задирает людей годами и чувствует, что он выше закона»

Расселл сообщил, что Ферстаппен угрожал ему аварией в Катаре.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл ответил сопернику из «Ред Булл » Максу Ферстаппену , который послал британца после штрафа в квалификации к Гран-при Катара.

По словам Расселла, Ферстаппен обещал столкнуться с ним в воскресной гонке.

«На мой взгляд, все это довольно иронично, так как в субботу вечером он сказал, что намеренно врежется в меня и «приложит меня ###### башкой об стену». Так что я нахожу довольно ироничным, когда кто-то сомневается в порядочности другого человека, а сам говорит такое. И я не буду просто принимать подобное.

Макс задирает людей годами. В его способностях как гонщика нельзя сомневаться, но он не справляется с неприятностями. Когда что-то складывается против него – Джидда-2021, Бразилия-2021 – он вспыхивает. В Будапеште в этом году – в первой же гонке, когда болид перестал быть доминирующим – он врезался в Льюиса [Хэмилтона], нанес удар по его команде. Повторюсь, его комментарии в субботу вечером и в воскресенье были абсолютно неуважительными и ненужными», – заявил Джордж перед Гран-при Абу-Даби.

Расселл поделился подробностями об обещании Ферстаппена и напомнил о неоднозначной репутации четырехкратного чемпиона:

«[Разговор был] личный, да, прямо после того, как мы вышли от стюардов. Он сказал: «Не знаю, почему ты хотел меня подставить таким образом, я так разочарован в тебе. Я даже не буду гоняться с тобой завтра – я бы тебя пропустил, но, если придется, я намеренно вынесу тебя с дороги, чтобы приложить тебя ###### башкой об стену».

Так что… Как я уже сказал, не понимаю, почему он столь агрессивен и жесток в этом плане, хотя необходимости нет.

Есть человек на вершине нашего спорта, который считает, что он выше закона. Не думаю, что это правильно. Мне нравится сражаться с ним на трассе, когда он действует жестко и агрессивно. Но то, что мы увидели в конце сезона-2021 или в Мексике с Ландо [Норрисом] – это уже не жесткие, агрессивные маневры. Это маневры в духе «сделай или умри»: «Я готов вынести этого парня». Не считаю, что так мы должны бороться.

Я не смирюсь с такими репликами и комментариями, словно это пустяки. И надо помнить, что мы на вершине автоспорта. К примеру, в этот уик-энд в «Мерседесе» два гонщика-юниора, они будут следить за нами. Не так мы должны вдохновлять восьми-, девяти-, десятилетних детей, которые смотрят «Формулу-1».

У меня есть восьмилетний племянник, который только начал заниматься картингом и смотрит каждую гонку. Все должно быть не так».

Макс Ферстаппен: «Расселлу лучше пойти ## ###, я полностью потерял уважение к нему. Никогда не видел, чтобы пилот подставлял другого так жестко»

Ферстаппен не жалеет, что послал ## ### Расселла: «Никогда не видел такого. Джордж откровенно добивался штрафа и лгал, это шокировало»