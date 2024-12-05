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ФИФА показала трофей КЧМ – Инфантино и Роналдо представили кубок во время жеребьевки

ФИФА показала трофей клубного чемпионата мира-2025.

В эти минуты проходит жеребьевка КЧМ-2025 в Майами.

Во время церемонии президент ФИФА Джанни Инфантино и Роналдо представили трофей клубного чемпионата мира-2025. 

Фото: кадр из трансляции ФИФА

Фото: x.com/JacobsBen

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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