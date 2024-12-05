ФИФА показала трофей КЧМ – Инфантино и Роналдо представили кубок во время жеребьевки

ФИФА показала трофей клубного чемпионата мира-2025.

В эти минуты проходит жеребьевка КЧМ-2025 в Майами.

Во время церемонии президент ФИФА Джанни Инфантино и Роналдо представили трофей клубного чемпионата мира-2025.

Фото: кадр из трансляции ФИФА

Фото: x.com/JacobsBen