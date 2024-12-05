ФИФА показала трофей КЧМ – Инфантино и Роналдо представили кубок во время жеребьевки
ФИФА показала трофей клубного чемпионата мира-2025.
В эти минуты проходит жеребьевка КЧМ-2025 в Майами.
Во время церемонии президент ФИФА Джанни Инфантино и Роналдо представили трофей клубного чемпионата мира-2025.
Фото: кадр из трансляции ФИФА
Фото: x.com/JacobsBen
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости