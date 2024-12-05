Макс Ферстаппен о Расселл: «Он подлец и предатель. Не стоит тратить время на обсуждение таких людей, они того не стоят»
Пилот «Ред Булл» при общении с прессой перед началом гоночного уик-энда в Абу-Даби опроверг заявления Расселла, который рассказал, что Макс обещал «приложить его ###### башкой об стену» в ответ на заявления британца при разбирательстве инцидента в квалификации, по результатам которого пилот «Ред Булл» получил штраф и лишился поула:
«Нет. Это просто неправда. Такого не было».
По мнению Ферстаппена, в данный момент Расселл делает то же самое, что и ранее в комнате стюардов при разборе инцидента – а именно ведет себя двулично:
«Меня подобные вещи не удивляют. Послушайте, я уже предельно ясно высказал свое мнение о нем. Разумеется, ему это не понравилось. Но ведь он то же самое сделал при общении со стюардами. Он врал и придумывал какие-то совершенно бессмысленные вещи.
Что до того, что он наговорил (британской прессе) – этот человек подлец и предатель. Не стоит тратить много времени на обсуждение таких людей, они того просто не стоят. Потому что они просто неудачники».
Макс ответил и на заявления Расселла о том, что Ферстаппен и Хорнер целенаправленно провели на него атаку в прессе:
«Скажем так, хорошо смеется тот, кто смеется последним. И это были мы – потому что именно мы выиграли гонку. Благодаря уловкам и попыткам выкрутиться у стюардов, в итоге они получили право стартовать с поула. Но всего через 300 метров после старта гонки они снова оказались позади меня. Ну, что сказать, на следующее такое разбирательство у стюардов (с Расселлом) прихвачу с собой пачку носовых платков».
Ферстаппен не жалеет, что послал ## ### Расселла: «Никогда не видел такого. Джордж откровенно добивался штрафа и лгал, это шокировало»
Джордж Расселл: «Ферстаппен обещал врезаться и «приложить меня ###### башкой об стену». Макс задирает людей годами и чувствует, что он выше закона»
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