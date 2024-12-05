  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Макс Ферстаппен о Расселл: «Он подлец и предатель. Не стоит тратить время на обсуждение таких людей, они того не стоят»
11

Макс Ферстаппен о Расселл: «Он подлец и предатель. Не стоит тратить время на обсуждение таких людей, они того не стоят»

Ферстаппен жестко высказался в адрес Расселла в свете их конфликта.

Пилот «Ред Булл» при общении с прессой перед началом гоночного уик-энда в Абу-Даби опроверг заявления Расселла, который рассказал, что Макс обещал «приложить его ###### башкой об стену» в ответ на заявления британца при разбирательстве инцидента в квалификации, по результатам которого пилот «Ред Булл» получил штраф и лишился поула:

«Нет. Это просто неправда. Такого не было».

По мнению Ферстаппена, в данный момент Расселл делает то же самое, что и ранее в комнате стюардов при разборе инцидента – а именно ведет себя двулично:

«Меня подобные вещи не удивляют. Послушайте, я уже предельно ясно высказал свое мнение о нем. Разумеется, ему это не понравилось. Но ведь он то же самое сделал при общении со стюардами. Он врал и придумывал какие-то совершенно бессмысленные вещи.

Что до того, что он наговорил (британской прессе) – этот человек подлец и предатель. Не стоит тратить много времени на обсуждение таких людей, они того просто не стоят. Потому что они просто неудачники».

Макс ответил и на заявления Расселла о том, что Ферстаппен и Хорнер целенаправленно провели на него атаку в прессе:

«Скажем так, хорошо смеется тот, кто смеется последним. И это были мы – потому что именно мы выиграли гонку. Благодаря уловкам и попыткам выкрутиться у стюардов, в итоге они получили право стартовать с поула. Но всего через 300 метров после старта гонки они снова оказались позади меня. Ну, что сказать, на следующее такое разбирательство у стюардов (с Расселлом) прихвачу с собой пачку носовых платков».

Ферстаппен не жалеет, что послал ## ### Расселла: «Никогда не видел такого. Джордж откровенно добивался штрафа и лгал, это шокировало»

Джордж Расселл: «Ферстаппен обещал врезаться и «приложить меня ###### башкой об стену». Макс задирает людей годами и чувствует, что он выше закона»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoМерседес
logoГран-при Абу-Даби
logoРед Булл
logoФормула-1
logoДжордж Расселл
logoМакс Ферстаппен
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Джордж Расселл: «Если бы Ферстаппен и Хэмилтон поменялись местами в 2021 году, Майклу Маси пришлось бы всерьез опасаться за свою жизнь»
3054 минуты назад
Ландо Норрис: «Мне нравится смотреть за спорами Расселла и Ферстаппена»
4сегодня, 14:45
Фернандо Алонсо: «Расселл не был замечен в двуличности. Проблема скорее в отсутствии последовательности при принятии решений судьями»
8сегодня, 14:24
Тото Вольфф о Хорнере: «Маленький тявкающий терьер. Как ты смеешь комментировать душевное состояние Расселла?»
18сегодня, 14:06
Джордж Расселл: «Ферстаппен назвал меня двуличным ублюдком – я не смирюсь. Макс думает, что ему сойдет с рук убийство, он громил свою команду»
39сегодня, 13:37
Джордж Расселл: «Ферстаппен обещал врезаться и «приложить меня ###### башкой об стену». Макс задирает людей годами и чувствует, что он выше закона»
71сегодня, 12:58
Льюис Хэмилтон о переходе в «Феррари»: «В начале года отношения в команде стали напряженными. Людям потребовалось время»
6сегодня, 12:35
Ферстаппен не жалеет, что послал ## ### Расселла: «Никогда не видел такого. Джордж откровенно добивался штрафа и лгал, это шокировало»
14сегодня, 12:22
Лиам Лоусон о шансе перейти в «Ред Булл»: «Не думаю об этом. «РБ» борется за возможность оказаться как можно выше в Кубке конструкторов»
сегодня, 12:01
Юки Цунода: «Если бы я не начал побеждать Риккардо с первой же гонки, то сейчас на диване отдыхал бы именно я»
5сегодня, 11:38
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10