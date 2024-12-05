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  • «Милан» представил форму в честь 125-летия клуба в ретро-стиле – в дизайне участвовали болельщики. Команда сыграет в ней против «Дженоа» без имен на спине и логотипов спонсоров
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«Милан» представил форму в честь 125-летия клуба в ретро-стиле – в дизайне участвовали болельщики. Команда сыграет в ней против «Дженоа» без имен на спине и логотипов спонсоров

«Милан» показал форму в честь 125-летия клуба.

«Россонери» совместно с Puma представили комплект формы, приуроченный к юбилею клуба.

Дизайн олицетворяет стиль и дух клуба с момента его основания в 1899 году. Коллекция включает в себя игровую и вратарскую футболку, ретро-мяч и специальную ограниченную серию ретро-футболок. В честь года основания клуба будет выпущено всего 1899 таких ретро-футболок, каждая из которых будет иметь уникальный серийный номер и эксклюзивную упаковку.

Болельщики выбрали ключевые элементы, отражающие важные моменты истории «Милана». Широкие полосы, которые впервые появились на форме в 1950-х годах и ассоциируются с самыми знаковыми международными победами клуба. Эмблема отсылает к первой официальной эмблеме клуба, созданной в 1899 году. «Маленький дьявол», знаковый символ «Милана» 1980-х годов, напечатан внутри футболки вместе с надписью «Милан» 125.

«Эта форма отражает душу «Милана» – его страсть, историю и видение будущего. Как человек, который представляет этот клуб уже 50 лет в самых разных ролях, я вижу в этом событии момент празднования и единства для всей семьи «россонери». 125-летний юбилей – это свидетельство ценностей и духа, делающих «Милан» уникальным, а эта форма – прекрасный способ почтить наш путь и отпраздновать неразрывную связь с болельщиками», – сказал почетный вице-президент «Милана» Франко Барези.

В духе ретро-стиля мужские и женские команды будут выступать в футболках, на которых будет указан только номер на спине. Все футболки будут выпускаться исключительно в версии с длинным рукавом, включая те, которые наденут игроки на поле, и не будут иметь логотипов спонсоров, за исключением логотипа Puma.

«Милан» выступил в этой форме 15 декабря в матче против «Дженоа» на стадионе «Сан-Сиро».

Фото: acmilan.com

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Милана»
logoМилан
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