Сорокин пропустил 4 шайбы от «Сиэтла» после 13 бросков и был заменен. Поражение – 11-е в 17 играх в сезоне
Илья Сорокин пропустил 4 шайбы от «Сиэтла» после 13 бросков и был заменен.
Вратарь «Айлендерс» отыграл два периода в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кракеном» (2:5).
На третий период вышел Маркус Хогберг (Семен Варламов не попал в заявку на игру в связи с травмой нижней части тела) и отразил все 11 бросков. Пятую шайбу победители забросили в пустые ворота.
В текущем сезоне у Сорокина 6 побед и 11 поражений (из них 4 – за пределами основного времени) в 17 играх при 91,0% сэйвов и коэффициенте надежности 2,62.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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