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Ирина Роднина: «Все потихоньку идет к тому, что нас допустят в зимних видах, в том числе и на Олимпиаду-2026. Конкуренты уже соскучились по российским спортсменам»

Ирина Роднина считает, что российских спортсменов допустят в зимних видах.

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы отреагировала, в частности, на информацию о возвращении российских пловцов и тяжелоатлетов на международные старты.

«Здорово, что возвращают наших тяжелоатлетов, пловцов, что они будут встречаться с конкурентами не в интернете, а на крупнейших международных соревнованиях, как и раньше. Можно назвать это новогодними подарками.

Шаги этих федераций в сторону России обнадеживают. Это сигналы о скором возвращении России и в других видах спорта, ведь многие международные федерации принимали решение об отстранении россиян под давлением. Они делали это не столько против своей воли, сколько против здравой логики.

Думаю, все потихоньку идет к тому, что и в зимних видах допустят нас, в том числе и на Олимпийские игры 2026 года. Конкуренты просто соскучились уже по российским спортсменам. Они действительно не могут без нас, поэтому начинают возвращать сейчас. Без наших атлетов не хватает конкуренции в мире, поэтому падают телевизионные рейтинги соревнований, у рекламодателей снижается интерес», – сказала Роднина.

На данный момент российские фигуристы не допускаются до турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Metaratings
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