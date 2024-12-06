Федотов пропустил 2 шайбы от «Флориды» после 7 бросков и был заменен на Колосова
Иван Федотов пропустил 2 шайбы от «Флориды» после 7 бросков и был заменен.
«Филадельфия» уступила «Пантерс» (5:7) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
28-летний российский вратарь вышел в старте, пропустил 2 шайбы (на 3-й и 7-й минутах) и был заменен после первого периода.
В игру вступил 22-летний Алексей Колосов. Белорус отразил 16 бросков из 20, поражение было записано на его счет. Последнюю шайбу южане забросили в пустые ворота.
В текущем сезоне у Федотова 4 победы в 10 играх (87,7% сэйвов, коэффициент надежности 3,48), у Колосова – 3 победы в 8 играх (88,2%, 3,22).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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