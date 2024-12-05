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Сегодня пройдет жеребьевка КЧМ-2025, начало – в 21:00. «Реал», «Ман Сити», «Бавария», «ПСЖ» – в 1-й корзине, «Челси», «Интер», «Атлетико» и «Ювентус» – во 2-й

Сегодня пройдет жеребьевка клубного чемпионата мира-2025.

Церемония состоится в Майами, начало – в 21:00 по московскому времени. Событие в прямом эфире покажет Okko.

Турнир впервые пройдет в новом формате – в нем примут участие 32 клуба, которые на первом этапе разделят на 8 групп. Команды из одной страны не могут встретиться в группе.

Корзина 1: «Манчестер Сити» (Англия), «Реал Мадрид» (Испания), «Бавария» (Германия), «ПСЖ» (Франция), «Фламенго» (Бразилия), «Палмейрас» (Бразилия), «Ривер Плейт» (Аргентина), «Флуминенсе» (Бразилия).

Корзина 2: «Челси» (Англия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Интер» (Италия), «Порту» (Португалия), «Атлетико» (Испания), «Бенфика» (Португалия), «Ювентус» (Италия), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия).

Корзина 3: «Аль-Хилаль» (Саудовская Аравия), «Ульсан Хендай» (Южная Корея), «Аль-Ахли» (Египет), «Видад» (Марокко), «Монтеррей» (Мексика), «Леон» (Мексика), «Бока Хуниорс» (Аргентина), «Ботафого» (Бразилия).

Корзина 4: «Урава Ред Даймондс» (Япония), «Аль-Айн» (ОАЭ), «Эсперанс» (Тунис), «Мамелоди Сандаунс» (ЮАР), «Пачука» (Мексика), «Сиэтл Саундерс» (США), «Окленд Сити» (Новая Зеландия), «Интер Майами» (США).

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт ФИФА
logoчемпионат мира среди клубов
logoПСЖ
logoРивер Плейт
logoФлуминенсе
logoИнтер
logoПалмейрас
logoПорту
logoБоруссия Дортмунд
logoЮвентус
logoАтлетико
logoРеал Мадрид
logoФламенго
logoБенфика
logoЧелси
logoМанчестер Сити
logoБавария
logoРед Булл Зальцбург
logoМонтеррей
logoИнтер Майами
logoЛеон
logoАль-Хилаль
logoСиэтл Саундерс
logoВидад
logoУрава Ред Даймондс
logoМамелоди Сандаунс
logoБотафого
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