Сегодня пройдет жеребьевка КЧМ-2025, начало – в 21:00. «Реал», «Ман Сити», «Бавария», «ПСЖ» – в 1-й корзине, «Челси», «Интер», «Атлетико» и «Ювентус» – во 2-й

Сегодня пройдет жеребьевка клубного чемпионата мира-2025.

Церемония состоится в Майами, начало – в 21:00 по московскому времени. Событие в прямом эфире покажет Okko.

Турнир впервые пройдет в новом формате – в нем примут участие 32 клуба, которые на первом этапе разделят на 8 групп. Команды из одной страны не могут встретиться в группе.

Корзина 1: «Манчестер Сити » (Англия), «Реал Мадрид » (Испания), «Бавария» (Германия), «ПСЖ» (Франция), «Фламенго » (Бразилия), «Палмейрас» (Бразилия), «Ривер Плейт » (Аргентина), «Флуминенсе» (Бразилия).

Корзина 2: «Челси » (Англия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Интер» (Италия), «Порту» (Португалия), «Атлетико » (Испания), «Бенфика» (Португалия), «Ювентус » (Италия), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия).

Корзина 3: «Аль-Хилаль » (Саудовская Аравия), «Ульсан Хендай» (Южная Корея), «Аль-Ахли» (Египет), «Видад» (Марокко), «Монтеррей» (Мексика), «Леон» (Мексика), «Бока Хуниорс» (Аргентина), «Ботафого » (Бразилия).

Корзина 4: «Урава Ред Даймондс» (Япония), «Аль-Айн» (ОАЭ), «Эсперанс» (Тунис), «Мамелоди Сандаунс» (ЮАР), «Пачука» (Мексика), «Сиэтл Саундерс» (США), «Окленд Сити» (Новая Зеландия), «Интер Майами » (США).