В раздевалке «Реала» растет сомнение в Мбаппе. На тренировках он демонстрирует класс, но гаснет в играх (Relevo)
В раздевалке «Реала» растут сомнения в Килиане Мбаппе.
В матче 19-го тура Ла Лиги с «Атлетиком» (1:2) французский форвард не реализовал пенальти. Это его второй промах с точки менее чем за полторы недели.
По информации Relevo, в клубе пытаются поддержать Мбаппе и вернуть ему уверенность в себе, но серия неудачных игр заставляет одноклубников сомневаться в 25-летнем нападающем.
Отмечается, что он демонстрирует свой талант и мастерство на каждой тренировке, но это пламя гаснет в матчах.
В нынешнем сезоне на счету Килиана 20 игр за «Реал» во всех турнирах. Он забил 10 мячей и сделал 2 голевые передачи.
Мбаппе не забил 2-й пенальти за неделю, Вальверде привез – у «Реала» сломалось все. Проиграли и упустили «Барсу»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Relevo
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