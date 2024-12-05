В раздевалке «Реала» растет сомнение в Мбаппе. На тренировках он демонстрирует класс, но гаснет в играх (Relevo)

В раздевалке «Реала» растут сомнения в Килиане Мбаппе.

В матче 19-го тура Ла Лиги с «Атлетиком » (1:2) французский форвард не реализовал пенальти. Это его второй промах с точки менее чем за полторы недели.

По информации Relevo, в клубе пытаются поддержать Мбаппе и вернуть ему уверенность в себе, но серия неудачных игр заставляет одноклубников сомневаться в 25-летнем нападающем.

Отмечается, что он демонстрирует свой талант и мастерство на каждой тренировке, но это пламя гаснет в матчах.

В нынешнем сезоне на счету Килиана 20 игр за «Реал » во всех турнирах. Он забил 10 мячей и сделал 2 голевые передачи.

Мбаппе не забил 2-й пенальти за неделю, Вальверде привез – у «Реала» сломалось все. Проиграли и упустили «Барсу»