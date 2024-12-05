«Авангард» обменяет Яремчука в «Северсталь». У форварда 0 голов в 28 матчах сезона, в межсезонье его купили за 45 млн рублей

Александр Яремчук перейдет в «Северсталь».

«Авангард » обменяет нападающего в череповецкий клуб, об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

В нынешнем сезоне Александр Яремчук набрал 5 (0+5) очков в 25 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 11:55.

В прошедшем межсезонье «Авангард» заплатил «Витязю» 45 миллионов рублей, чтобы приобрести Яремчука.