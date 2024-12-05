СКА хотел получить Хмелевски из «Салавата» в обмен на Воробьева. В петербургском клубе предложение посчитали равноценным

СКА интересовался Сашей Хмелевски.

«Салават Юлаев » проявляет интерес к нападающему Михаилу Воробьеву , который выступает в петербурском клубе. Ранее сообщалось, что хоккеист хотел бы сменить клуб.

По информации «Бизнес Online», СКА просил Сашу Хмелевски в качестве компенсации за Воробьева.

В СКА посчитали обмен двух центрфорвардов равноценным, но получили отказ.

В этом сезоне Хмелевски набрал 25 (14+11) очков в 31 матче Фонбет чемпионата КХЛ . Он играет в «Салавате Юлаеве» с сезона-2022/23.