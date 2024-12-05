СКА хотел получить Хмелевски из «Салавата» в обмен на Воробьева. В петербургском клубе предложение посчитали равноценным
СКА интересовался Сашей Хмелевски.
«Салават Юлаев» проявляет интерес к нападающему Михаилу Воробьеву, который выступает в петербурском клубе. Ранее сообщалось, что хоккеист хотел бы сменить клуб.
По информации «Бизнес Online», СКА просил Сашу Хмелевски в качестве компенсации за Воробьева.
В СКА посчитали обмен двух центрфорвардов равноценным, но получили отказ.
В этом сезоне Хмелевски набрал 25 (14+11) очков в 31 матче Фонбет чемпионата КХЛ. Он играет в «Салавате Юлаеве» с сезона-2022/23.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Бизнес Online»
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