Черышев сделал хет-трик в матче Кубка Греции, дважды забив со штрафных и реализовав пенальти. Его «Паниониос» вышел в 1/4 финала
Денис Черышев вывел свою команду в 1/4 финала Кубка Греции, сделав хет-трик.
Российский полузащитник, выступающий за «Паниониос» из 2-го греческого дивизиона, забил 3 гола в ответном матче 1/8 финала Кубка с «Пансерраикосом». Черышев отличился на 21-й и 56-й минутах прямыми ударами со штрафных, а затем реализовал пенальти на 85-й минуте.
Матч завершился победой «Паниониоса» со счетом 3:0. Команда вышла в 1/4 финала Кубка Греции по сумме двух матчей (3:2).
В сегодняшнем матче Черышев впервые забил за «Паниониос» – до этого на его счету был лишь один ассист в чемпионате. Россиянин провел 10-ю игру в составе клуба.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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