Кочетков отразил 16 из 19 бросков «Колорадо». Победа – 1-я после травмы и 11-я в 15 играх в сезоне

Петр Кочетков отразил 16 из 19 бросков «Колорадо» – 1-я победа после травмы.

Вратарь «Каролины» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Эвеланш» (5:3).

Победа стала для 25-летнего россиянина 1-й после восстановления от сотрясения мозга, из-за которого он пропустил 10 дней.

В сезоне – 11-й в 15 играх (89,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,58).