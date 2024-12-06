Кочетков отразил 16 из 19 бросков «Колорадо». Победа – 1-я после травмы и 11-я в 15 играх в сезоне
Петр Кочетков отразил 16 из 19 бросков «Колорадо» – 1-я победа после травмы.
Вратарь «Каролины» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Эвеланш» (5:3).
Победа стала для 25-летнего россиянина 1-й после восстановления от сотрясения мозга, из-за которого он пропустил 10 дней.
В сезоне – 11-й в 15 играх (89,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,58).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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