Федорищев запросил у РПЛ разъяснения по борьбе с коррупцией. У губернатора есть вопросы к судейству в матчах «Крыльев» с «Химками» в 2022-м и «Пари НН» в 2023-м – соперников тренировал Юран («РБ Спорт»)
Ранее стало известно, что президент лиги Александр Алаев предложил губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву направить в Самару представителей лиги для совместной работы по поводу вероятной коррупции в российском футболе, но пока не получил ответа.
Как сообщает «РБ Спорт», в начале декабря Федорищев направил в РПЛ письмо с просьбой пояснить, как лига борется с коррупцией. Губернатор Самарской области отметил два матча «Крыльев Советов», судейство в которых, на его взгляд, было подозрительным. Речь идет матчах с «Химками» 24 апреля 2022 года и «Пари НН» 23 апреля 2023 года. Федорищев обращает внимание, что главным тренером соперников самарского клуба в обоих матчах был Сергей Юран, при этом проверок в отношении сотрудников «Химок» и «Пари НН» не проводилось.
Кроме того, губернатор, опираясь на мнения СМИ, сообщил, что «Крылья Советов» оказались в зависимости от агентской группы Павла Андреева, под контролем которого также оказалась школа «Чертаново», директор которой был осужден. Также Федорищев заявил, что в системе подготовки молодых футболистов распространена практика занижения возраста, приводя пример одного из футболистов школы «Строгино».
Федорищев попросил у РПЛ разъяснений по поводу процедур по противодействию коррупции и мер, которые лига планирует принять для пресечения схем в академиях «Чертаново» и «Строгино».
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