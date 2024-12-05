  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Если «Динамо», это НКВД, тройка. А что вы смеетесь, товарищи? Досмеетесь. Время серьезное, между прочим». Степашин о смокинге Тюкавина на вручении награды «Джентльмен года»
105

«Если «Динамо», это НКВД, тройка. А что вы смеетесь, товарищи? Досмеетесь. Время серьезное, между прочим». Степашин о смокинге Тюкавина на вручении награды «Джентльмен года»

Сергей Степашин пошутил о костюме Константина Тюкавина.

Форвард «Динамо» стал обладателем награды «Джентльмен года»-2024.

Во время вручения награды член совета директоров «Динамо» и бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин пошутил про смокинг Тюкавина

«Я сразу понял: если «Динамо», это НКВД, это тройка. А что вы смеетесь, товарищи? Досмеетесь. Время серьезное, между прочим», – сказал Степашин.

Проклятие «Динамо» все еще в силе. Оно произошло то ли от Берии, то ли от жены уволенного тренера, то ли от кричалки про 3000

«В отличие от Сталина, он любил футбол». Лаврентий Берия и «Динамо»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
logoДинамо Москва
Дмитрий Гафин
logoСергей Степашин
logoпремьер-лига Россия
logoКонстантин Тюкавин
Павел Пивоваров
Политика
logoстиль
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тюкавин о Личке: «В матче со «Спартаком» на их поле сломал стол в раздевалке, злился в перерыве и ударил по нему. Когда он кипит, может такое произойти»
14сегодня, 08:11
«Динамо» может отдать Грулева в аренду зимой. Контракт форварда истекает летом
12сегодня, 05:13
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Слушания по делу о 115 нарушениях «Ман Сити» закончатся на этой неделе, вердикт объявят в феврале. Из-за возможных апелляций суды могут продолжиться в следующем сезоне
4 минуты назад
«Семин – легенда, Венгера и Фергюсона в один ряд с ним можно поставить». Беляев о тренере
8 минут назад
«Спартак» и «Динамо» приостановили продажу билетов на матчи 18-го тура РПЛ. Функционал «Госуслуг», связанный с Fan ID, не работает
1312 минут назад
«Соболев – следующий игрок «Зенита», который пропадет. Пойдет по рукам и арендам – таких примеров было много. Он сам себя погубил, уйдя из «Спартака». Кавазашвили о форварде
1117 минут назад
Ари о Неймаре в «Торпедо»: «Он хочет купить «Сантос», насколько я знаю. Якобы будет игроком, президентом и бизнесменом»
522 минуты назад
Гендиректор «Динамо» об аренде Захаряна: «Мы не возражаем. Мяч на стороне Арсена и «Сосьедада»
1227 минут назад
В CTA недовольны решением ВАР позвать судью к монитору после падения Родриго в штрафной «Атлетика». Видеоассистент сказал, что что Горосабель «не касался мяча» (Archivo VAR)
1028 минут назад
«Боруссия» ждет новый финал! Помогите Дортмунду стать чемпионами
37 минут назадСпецпроект
Степашин о премии «Джентльмен года»: «Это английское слово, принадлежность к аристократии. Надо так: «Самый корректный футболист». From English, okay?»
43сегодня, 10:35
Мостовой о повышении зарплат в женском футболе: «Тогда мы будем унижать мужчин. Женщина априори слабее, если она не трансгендер, это заложено природой. У них есть свои виды спорта»
19сегодня, 10:30
Ко всем новостям
Последние новости
Клиши о «Сити»: «Нельзя исключать их из гонки. Эта команда брала требл, четыре чемпионства подряд. В футболе нет совершенства, но в последние 10 лет они были близки»
433 минуты назад
Футболист Рами и пловец Маноду примут участие во французских «Танцах со звездами»
345 минут назад
Мудрик из-за болезни пропустил игру «Челси» с «Саутгемптоном»
756 минут назад
Черчесов о Тюкавине в Европе: «Не знаю, почему вы его отправляете куда-то. Главное, чтобы он проявлял стабильно свое мастерство. А все остальное придет само собой»
357 минут назад
Ловчев о Станковиче: «Он с футбольным характером и понимает спартаковский дух. Это помогает ему вести команду к победам»
12сегодня, 10:27
Шабанхаджай о реакции в Австрии на переход в «Рубин»: «Так себе, из-за политической ситуации. Говорили, почему я не перешел в другой клуб. Но я доволен тем, что нахожусь здесь»
1сегодня, 10:05
Дуглас Луис хочет остаться в «Ювентусе» и бороться за место в составе. Сообщалось, что клуб может продать бразильца
8сегодня, 09:48
Гендиректор «Динамо» о коррупции в судействе: «Если это не просто чьи-то разговоры, то проблема должна быть решена. Не хотелось бы, чтобы все ограничилось кликбейтными новостями»
2сегодня, 09:34
«Главная сила «Зенита» – деньги. Другие клубы бедствуют по сравнению с ним, кроме «Спартака». Петржела о сине-бело-голубых
15сегодня, 09:23
Дюкова выдвинули на пост президента РФС еще 12 членов союза. Всего за него 24 организации
10сегодня, 09:12