«Если «Динамо», это НКВД, тройка. А что вы смеетесь, товарищи? Досмеетесь. Время серьезное, между прочим». Степашин о смокинге Тюкавина на вручении награды «Джентльмен года»
Сергей Степашин пошутил о костюме Константина Тюкавина.
Форвард «Динамо» стал обладателем награды «Джентльмен года»-2024.
Во время вручения награды член совета директоров «Динамо» и бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин пошутил про смокинг Тюкавина.
«Я сразу понял: если «Динамо», это НКВД, это тройка. А что вы смеетесь, товарищи? Досмеетесь. Время серьезное, между прочим», – сказал Степашин.
Проклятие «Динамо» все еще в силе. Оно произошло то ли от Берии, то ли от жены уволенного тренера, то ли от кричалки про 3000
«В отличие от Сталина, он любил футбол». Лаврентий Берия и «Динамо»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
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