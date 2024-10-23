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  • Камбэк «Реала» с хет-триком Винисиуса, старт сезона НБА, победы «Спартака» и «Зенита», гол Пулишича с углового, Медведев на итоговом, конфликт Муравьевой и Трусовой и другие новости
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Камбэк «Реала» с хет-триком Винисиуса, старт сезона НБА, победы «Спартака» и «Зенита», гол Пулишича с углового, Медведев на итоговом, конфликт Муравьевой и Трусовой и другие новости

1. Первый день третьего тура Лиги чемпионов выдался жарким. «Реал» вынес «Боруссию» (5:2), отыгравшись с 0:2, благодаря первому хет-трику Винисиуса в турнире. «Арсенал» победил «Шахтер» благодаря автоголу Ризныка (1:0), Троссард не реализовал пенальти. «Ювентус» уступил «Штутгарту», пропустив на 92-й – 0:1. Данило удалили на 84-й. «ПСЖ» не смог обыграть ПСВ – 1:1. «Милан» обыграл «Брюгге» (3:1) в большинстве благодаря дублю Рейндерса и голу Пулишича прямым ударом с углового. «Монако» разгромил «Црвену Звезду» – 5:1. Все результаты дня – здесь.

2. «Зенит» обыграл «Факел» благодаря голу Ерохина в Фонбет Кубке России – 1:0. «Спартак» победил «Динамо» Махачкала – 1:0. Зорин забил, заработал на себе удаление и получил красную. После этой игры стало известно, что московское «Динамо» и «Локомотив» сыграют между собой в 1/4 финала Пути РПЛ. ЦСКА тоже вышел в плей-офф Пути РПЛ, обыграв «Ахмат» (1:0) благодаря голу Койта с паса Пьянича.

3. НБА стартовала! «Бостон» с 37+10 от Тейтума переиграл «Нью-Йорк», Леброн сыграл за «Лейкерс» вместе с сыном Бронни – первый такой случай в истории лиги. 

4. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Филадельфию» (4:1), Овечкин без очков, но у команды уже 4-я победа подряд, Мичков сделал передачу. «Флорида» проиграла «Миннесоте» (1:5), Капризов сделал 2 передачи, Бобровский пропустил 5 шайб и был заменен. «Тампа» и «Нью-Джерси» устроили перестрелку (8:5), Кучеров сделал 2 передачи. Все результаты дня – здесь

5. Софья Муравьева сменила тренерскую группу в академии Плющенко из-за натянутых отношений с Александрой Трусовой, пишет «Р-Спорт». Журналист Дмитрий Кузнецов тоже сообщает о конфликте. Рудковская опровергает: «И Муравьева, и Трусова тренируются под руководством Плющенко, у него три группы».

6. В КХЛ «Салават Юлаев» победил «Сочи» (3:2 Б), «Нефтехимик» проиграл «Торпедо» (1:3).

7.  Даниил Медведев шестой год подряд квалифицировался на итоговый турнир ATP.

8. Посредники связывались с Хави насчет работы в «МЮ» дважды за последние месяцы. Джошуа Зиркзе думает об уходе из «МЮ» в январе – форвард хочет вернуться в Серию А. Его купили летом у «Болоньи» за 42,5 млн евро.

9. «Зенит» сыграет с «Фенербахче» Моуринью в Стамбуле 15 ноября.

10. Рамзан Кадыров присвоил Артуру Бетербиеву звание почетного гражданина Чечни и подарил «Гелендваген»: «Мы гордимся тобой, наш брат!»

11. В отеле Стокгольма, где ночевал Мбаппе, прошел обыск и допрос персонала по делу об изнасиловании. Полиция может использовать записи с камер.

12. «Салават Юлаев» погасил задолженности по зарплате. Гострудинспекция Башкирии объявила предостережение клубу.

13. Adidas станет техническим спонсором «Ливерпуля» со следующего сезона. Клуб будет получать 60 млн фунтов в год.

14. Ферстаппен тормозил на 30 метров позже Норриса перед обгоном Ландо в США, как стало известно из телеметрии.

15. «Газпром Арена» примет финал Кубка Медиалиги 9 ноября. Впервые матч МФЛ пройдет на стадионе «Зенита».

Цитаты дня.

Карпин о российских комментаторах: «Выключаю звук, когда смотрю футбол. Чего вы лезете оценивать? Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле»

Жена Семака о браке: «Сергей доминирует, я подчиняюсь. После 20 лет совместной жизни перестали ссориться»

Палкин о Мудрике в «Челси»: «Если не умеете водить «Феррари», она вам не нужна, сойдет обычная машина. Это игрок, делающий разницу, он покажет себя, когда получит шанс»

Евгения Медведева: «2 года назад я загадывала заветное желание – встретить настоящую любовь. Сбылось очень быстро»

Экс-капитан «Рубина» Харламов о распорядке в СИЗО: «Как у олимпийского спортсмена – подъем, завтрак, английский, тренировка, два часа игры в шахматы. За 7 лет 600 книг прочитал»

Семак о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Это вопрос воспитания и культуры. Мы уже привыкли, сильных никто не любит»

Карпин о футболе в России: «Дело не в отстранении, не в том, что нас вернут и все поменяется. Мы уже лет 20 не туда идем, а не последние три года»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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