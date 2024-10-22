«Динамо» и «Локомотив» сыграют между собой в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
Московское «Динамо» и «Локомотив» встретятся в плей-офф Кубка России.
Команда Марцела Лички досрочно вышла в плей-офф Фонбет Кубка России со второго места в группе А. Об этом стало известно после победы «Спартака» над махачкалинским «Динамо» (1:0).
На стадии 1/4 финала Пути РПЛ московское «Динамо» проведет два матча с «Локомотивом». Точные даты проведения встреч станут известны позднее.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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