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«Динамо» и «Локомотив» сыграют между собой в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

Московское «Динамо» и «Локомотив» встретятся в плей-офф Кубка России.

Команда Марцела Лички досрочно вышла в плей-офф Фонбет Кубка России со второго места в группе А. Об этом стало известно после победы «Спартака» над махачкалинским «Динамо» (1:0). 

На стадии 1/4 финала Пути РПЛ московское «Динамо» проведет два матча с «Локомотивом». Точные даты проведения встреч станут известны позднее. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoДинамо Москва
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