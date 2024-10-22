Яна Рудковская: «Надоели сплетники-журналисты, которые слышат звон, да не знают, где он. И Муравьева, и Трусова тренируются под руководством Плющенко, у него три группы»

Яна Рудковская назвала сплетнями информацию о конфликте Трусовой и Муравьевой.

Ранее журналист Дмитрий Кузнецов написал в статье для «Спорт-Экспресса»: «Из «Ангелов Плющенко» приходят инсайды о том, что имеет место конфликт Александры Трусовой и Софьи Муравьевой – их разводят по разным льдам, чтобы не пересекались».

«Как же надоели эти мужики‑сплетники‑журналисты, которые слышат звон, да не знают, где он. Вы поняли, о ком я! Распространители сплетен и домыслов, поднимающие себе рейтинг на сплетнях.

Дайте спортсменам возможность тренироваться, готовиться к стартам. Роетесь в чужом белье, все что‑то ищете от безделья.

По «вашей информации кто-то и что-то». Называйте источники! Информация может быть достоверной только в четырех случаях – если вам ее дала Саша Игнатова или Соня Муравьева, Плющенко или Рудковская .

И Соня, и Саша тренируются под руководством Евгения Плющенко, у него три группы.

Никто из нас эту информацию не давал – это все сплетни. Нужно вывести новую рубрику — «Сплетни от Кузнецова и Жукова». Я хорошо отношусь к этим товарищам, но писать непроверенную информацию считаю сплетней, а не профессионализмом», – сказала совладелица академии Плющенко.

Возвращение Трусовой все-таки не состоится? В ее графике – только шоу