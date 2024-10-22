Яна Рудковская: «Надоели сплетники-журналисты, которые слышат звон, да не знают, где он. И Муравьева, и Трусова тренируются под руководством Плющенко, у него три группы»
Ранее журналист Дмитрий Кузнецов написал в статье для «Спорт-Экспресса»: «Из «Ангелов Плющенко» приходят инсайды о том, что имеет место конфликт Александры Трусовой и Софьи Муравьевой – их разводят по разным льдам, чтобы не пересекались».
«Как же надоели эти мужики‑сплетники‑журналисты, которые слышат звон, да не знают, где он. Вы поняли, о ком я! Распространители сплетен и домыслов, поднимающие себе рейтинг на сплетнях.
Дайте спортсменам возможность тренироваться, готовиться к стартам. Роетесь в чужом белье, все что‑то ищете от безделья.
По «вашей информации кто-то и что-то». Называйте источники! Информация может быть достоверной только в четырех случаях – если вам ее дала Саша Игнатова или Соня Муравьева, Плющенко или Рудковская.
И Соня, и Саша тренируются под руководством Евгения Плющенко, у него три группы.
Никто из нас эту информацию не давал – это все сплетни. Нужно вывести новую рубрику — «Сплетни от Кузнецова и Жукова». Я хорошо отношусь к этим товарищам, но писать непроверенную информацию считаю сплетней, а не профессионализмом», – сказала совладелица академии Плющенко.
Возвращение Трусовой все-таки не состоится? В ее графике – только шоу
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