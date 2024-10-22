Семак о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Это вопрос воспитания и культуры. Мы уже привыкли, сильных никто не любит»

Сергей Семак поделился мнением о кричалке «Зенит» – позор российского футбола».

– Сергей Богданович, позвольте вопрос, как болельщику «Зенита» из Воронежа с 20-летним стажем. После майского происшествия, когда появилось знаменитое на всю Россию скандирование, у вас еще есть обида на наш город или смотрите снисходительно с позиции сильного?

– Мы уже привыкли, сильных никто не любит, поэтому мы занимаемся своей работой.

Наши болельщики нас любят, а что касается скандирования, то это, я думаю, вопрос воспитания и культуры. Мы должны делать свою работу, что мы и делаем, – сказал главный тренер «Зенита » после игры с «Факелом » (1:0).