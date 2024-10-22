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«Газпром Арена» примет финал Кубка Медиалиги 9 ноября. Впервые матч МФЛ пройдет на стадионе «Зенита»

Финал Winline Кубка Медиалиги пройдет на «Газпром Арене» 9 ноября.

«Санкт-Петербург, город-герой Ленинград, Северная столица, город на Неве и, конечно же, место проведения финала Winline Кубка Лиги!

«Газпром Арена», 9 ноября в 19:00. Ждем только тебя!» – говорится в сообщении Медиалиги.

В Кубке Лиги участвуют «Амкал», 2Drots, «Родина Медиа», «БроукБойз», Rocket Team, Lit Energy, СКА, «Титан», «Чисто Питер» и Fight Nights. ФК «10», DMedia, Lotus и ФК «Банка» выбыли из борьбы, не сумев пробиться в плей-офф.

Команда из Санкт-Петербурга «Чисто Питер» проводила матчи на «Петровском» и на «Смене». В плей-офф они сыграют с «БроукБойз».

В ноябре «Зенит» проведет лишь один матч на «Газпром Арене» – 2-го числа против «Динамо» Махачкала. Следующий домашний матч сине-бело-голубых состоится 1 декабря.

Ранее планировалось провести полуфиналы и финал Кубка Медиалиги в Баку на стадионе имени Тофика Бахрамова.

Плей-офф Кубка Медиалиги стартует 23 октября.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Winline Media League
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logoпремьер-лига Россия
logoГазпром Арена (Крестовский)
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