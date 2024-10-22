Муравьева сменила тренерскую группу в академии Плющенко из-за натянутых отношений с Трусовой («Р-Спорт»)
Софья Муравьева сменила тренерскую группу внутри академии «Ангелы Плющенко».
Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, это произошло из-за натянутых отношений с Александрой Трусовой.
Более месяца Муравьева тренируется в группе ЕВ-2, тогда как Трусова – в группе ЕВ-1. Обеими группами руководит Евгений Плющенко, но тренерский состав у них разный.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
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