Муравьева сменила тренерскую группу в академии Плющенко из-за натянутых отношений с Трусовой («Р-Спорт»)

Софья Муравьева сменила тренерскую группу внутри академии «Ангелы Плющенко».

Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, это произошло из-за натянутых отношений с Александрой Трусовой .

Более месяца Муравьева тренируется в группе ЕВ-2, тогда как Трусова – в группе ЕВ-1. Обеими группами руководит Евгений Плющенко , но тренерский состав у них разный.

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