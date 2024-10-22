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  • Посредники связывались с Хави насчет работы в «МЮ» дважды за последние месяцы (Daily Mail)
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Посредники связывались с Хави насчет работы в «МЮ» дважды за последние месяцы (Daily Mail)

Хави попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

Делегация из четырех человек во главе с генеральным директором «МЮ» Омаром Беррадой вылетела в Барселону в прошлый четверг. Источники в «Юнайтед» сообщают, что в последнее время в столице Каталонии состоялся ряд встреч на высоком уровне, поскольку совладелец клуба сэр Джим Рэтклифф приехал в город, чтобы поддержать парусную команду Ineos Britannia в борьбе с Team New Zealand за Кубок Америки.

Однако визиты также породили предположения о том, что Хави может стать претендентом на пост тренера «МЮ», если Эрика тен Хага уволят. 44-летний каталонец дал понять, что не хочет снова тренировать в Испании и готов к новым вызовам.

По информации Daily Mail, за последние несколько месяцев посредники дважды связывались с бывшим главным тренером «Барселоны».

Утверждается, что, помимо Хави, за пост тренера «Ман Юнайтед» могут побороться тренер «Спортинга» Рубен Аморим и бывший тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич, помощник тен Хага, Руд ван Нистелрой, мог бы стать краткосрочной заменой Эрику.

Напомним, что по окончании прошлого сезона Хави покинул «Барселону», его сменил Ханс-Дитер Флик.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Daily Mail
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoБарселона
logoХави
logoРуд ван Нистелрой
logoЛа Лига
отставки
logoРубен Аморим
logoЭрик тен Хаг
Омар Беррада
logoЭдин Терзич
Джим Рэтклифф
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