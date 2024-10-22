ЦСКА – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 20:45

ЦСКА примет «Ахмат» в 6-м туре Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20:45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».

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