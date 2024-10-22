Троссард не забил пенальти «Шахтеру». Судья дал «Арсеналу» одиннадцатиметровый после просмотра ВАР

Леандро Троссард не реализовал пенальти в ворота «Шахтера».

«Арсенал» обыграл «Шахтер» (1:0) в матче 3-го тура Лиги чемпионов.

На 76-й минуте игры главный арбитр Бенуа Бастьен назначил пенальти после просмотра ВАР из-за игры рукой со стороны защитника украинской команды Валерия Бондаря.

Полузащитник «Арсенала » Леандро Троссард пытался реализовать одиннадцатиметровый удар. Он пробил по центру, падавший в левую сторону вратарь «Шахтера » Дмитрий Ризнык сумел ногами отразить удар.