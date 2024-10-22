Троссард не забил пенальти «Шахтеру». Судья дал «Арсеналу» одиннадцатиметровый после просмотра ВАР
Леандро Троссард не реализовал пенальти в ворота «Шахтера».
«Арсенал» обыграл «Шахтер» (1:0) в матче 3-го тура Лиги чемпионов.
На 76-й минуте игры главный арбитр Бенуа Бастьен назначил пенальти после просмотра ВАР из-за игры рукой со стороны защитника украинской команды Валерия Бондаря.
Полузащитник «Арсенала» Леандро Троссард пытался реализовать одиннадцатиметровый удар. Он пробил по центру, падавший в левую сторону вратарь «Шахтера» Дмитрий Ризнык сумел ногами отразить удар.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс”
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