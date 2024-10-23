Кучеров сделал 2 передачи в игре с «Нью-Джерси», продлив до 6 серию матчей с очками на старте сезона. У него 7+5 на отрезке
Никита Кучеров сделал 2 передачи в матче с «Нью-Джерси».
Форвард «Тампы» дважды ассистировал партнерам в матче с «Девилс» (8:5) в регулярном чемпионате НХЛ.
Россиянин продлил свою результативную серию со старта сезона до 6 игр. У него стало 12 (7+5) баллов на отрезке при полезности «+6».
Он является одним из совладельцев рекорда «Лайтнинг» по этому показателю – в сезоне-2017/18 форвард набирал очки в 11 играх кряду на старте сезона.
Сегодня Никита (18:00, 1:42 – в большинстве, нейтральная полезность) отметился 3 бросками в створ и 1 блоком.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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