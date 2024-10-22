«Зенит» сыграет с «Фенербахче» Моуринью в Стамбуле 15 ноября

«Зенит» подтвердил, что сыграет с «Фенербахче» в ноябре.

Матч в рамках Winline Суперсерии пройдет 15 ноября на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле и начнется в 20:00 по московскому времени.

В 2023 году «Зенит » и «Фенербахче » провели два товарищеских матча – в Санкт-Петербурге «Зенит» победил по пенальти, а игра в Турции завершилась вничью. Также команды встречались в 2019 году в рамках плей-офф Лиги Европы.

«Фенербахче» – 19-кратный чемпион Турции, семикратный обладатель Кубка и девятикратный победитель Суперкубка страны. В сезоне-2024/25 команду возглавляет Жозе Моуринью .