«Зенит» сыграет с «Фенербахче» Моуринью в Стамбуле 15 ноября
«Зенит» подтвердил, что сыграет с «Фенербахче» в ноябре.
Матч в рамках Winline Суперсерии пройдет 15 ноября на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле и начнется в 20:00 по московскому времени.
В 2023 году «Зенит» и «Фенербахче» провели два товарищеских матча – в Санкт-Петербурге «Зенит» победил по пенальти, а игра в Турции завершилась вничью. Также команды встречались в 2019 году в рамках плей-офф Лиги Европы.
«Фенербахче» – 19-кратный чемпион Турции, семикратный обладатель Кубка и девятикратный победитель Суперкубка страны. В сезоне-2024/25 команду возглавляет Жозе Моуринью.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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