Карпин о российских комментаторах: «Выключаю звук, когда смотрю футбол. Чего вы лезете оценивать? Можешь услышать все, что угодно, но не знаешь, что происходит на поле»

Валерий Карпин критически оценил уровень российских комментаторов.

Главный тренер сборной России и «Ростова» обсудил работу российских комментаторов с Федором Смоловым на ютуб-канале форварда «Краснодара».

– Есть среди нынешних комментаторов те, кто сейчас достойно комментируют и нравятся вам?

– Честно, сейчас вообще не могу сказать, абсолютно. Не слышал комментаторов уже не знаю сколько лет. Когда смотрю футбол, я выключаю звук. Не хочу заводиться.

– Это связано с тем, что уровень комментирования очень невысокий, скажем так?

– Глобально – не знаю, не могу оценивать, он низкий или высокий. Просто есть моменты, когда что-то я слышу, комментатор начинает что-то говорить, и меня это раздражает. Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю: «Чего вы тогда лезете оценивать? Вы ж не эксперты!»

– Они считают, что разбираются.

– Вот в этом и проблема. Ты был в Испании, и ты слышал.

– Там говорят, что происходит на поле.

– Они просто говорят: номер 8 отдал номеру 6, номер 6 отдал номеру 4, номер 4 пробил выше ворот, туда-сюда, все! Это комментатор. По-испански - narrador, который говорит, говорит, говорит…

А с ним рядом сидит бывший футболист, эксперт, который оценивает. Комментатор спрашивает оценку. У нас же они [комментаторы] оценивают футболистов: «Как можно так пробить?!»

– А потом они обижаются, что к ним так относятся. Футболисты же смотрят.

– Они мне говорят: «Мы же разбираемся!» Я говорю: «А кто тебе сказал, что ты разбираешься?» Отвечают: «Я же столько лет смотрю футбол!» А я говорю: «Я вот мультфильмы смотрел и до сих пор смотрю. Мне 55 лет. С детства, когда мне был один годик, мне ставили мультфильмы.

И я их тоже сейчас смотрю с детьми. Но я не знаю, как они снимаются, я не могу оценивать. Тогда почему вы оцениваете?» Они говорят: «Это интересно зрителю». Я говорю: «Кто вам сказал? Конкретно ваши оценки, возможно, неинтересны».

– Интересны только им самим на самом деле.

– Да. А какого-то эксперта, возможно, интересны.

– Я с вами полностью согласен. Разговаривал, по-моему, с Тимуром Журавелем по этому поводу, и он мне ответил, что это российская школа комментирования. На что я спросил: «А что, есть в итоге такая?» Приводил в пример, что в Англии они комментируют действия, происходящие на поле. В Испании – точно так же. А у нас они высказывают свое впечатление.

– Хороший комментатор – это тот, который комментирует матч так, что человек, который не смотрит на экран, понимает все, что происходит на поле. Кто атакует, в какие ворота…

– Грубо говоря, как ты по радио слушаешь комментатора и понимаешь, что происходит.

– Да. Понимаешь, что происходит на поле. У нас же, слушая комментатора по телевизору и отвернувшись, ты не знаешь, что происходит на поле, у кого мяч, кто кому отдал…

– Зато какие-то анекдоты слушаешь.

– Можешь услышать все, что угодно! Но ты не знаешь, что происходит на поле. Это мое видение, мое понимание, – сказал главный тренер сборной России и «Ростова ».

Карпин о футболе в России: «Дело не в отстранении, не в том, что нас вернут и все поменяется. Мы уже лет 20 не туда идем, а не последние три года»

Карпин об РПЛ: «Другие лиги интенсивнее. В Испании 5-6 человек пробегают 400 метров на спринте за игру, у нас – один, но люди не понимают. Данные выкладывают – они завышены, процентов 30 неправды»