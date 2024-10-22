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  • Экс-капитан «Рубина» Харламов о распорядке в СИЗО: «Как у олимпийского спортсмена – подъем, завтрак, английский, тренировка, два часа игры в шахматы. За 7 лет 600 книг прочитал»
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Экс-капитан «Рубина» Харламов о распорядке в СИЗО: «Как у олимпийского спортсмена – подъем, завтрак, английский, тренировка, два часа игры в шахматы. За 7 лет 600 книг прочитал»

Экс-капитан «Рубина» Сергей Харламов рассказал о своем распорядке дня в тюрьме.

В ноябре 2020 года Харламов был приговорен к 12 годам колонии за продвижение финансовой пирамиды. Он находился под следствием с февраля 2016 года, проведя в СИЗО почти 7 лет. Зимой 2022-го бывший футболист вышел из тюрьмы в рамках условно-досрочного освобождения.

– Мой день в СИЗО выглядел как у олимпийского спортсмена. Подъем в 7:45, завтрак – чашка кофе и восемь ложек мюсли. В 8 часов проверка. После нее у меня был английский язык, по книжкам и словарям. Либо подготовка к вечерней переписке с моим американским другом по внутренней почте. Мы сидели в разных камерах, но это не мешало нам общаться – он учил меня фондовому рынку и игре в шахматы.

– В смысле? По переписке?

– Ага. Причем на английском языке. Я, конечно же, со словарем.

– Ничего себе.

– Еще я занимался книгой – либо писал новую главу, либо редактировал. В 12:00 тренировка. Я прочитал книгу Пола Уэйда «Калистеника» – там рассказывается о тренировках без железа. Переработал эту программу под тюремные условия – по моей методике до сих пор тренируется первый и второй централ. Недавно звонили, просили написать новую программу.

– Короче – времени в тюрьме не теряли?

– Ни минуты! После тренировки был обед, потом – двухчасовой сон. После него – полдник и два часа игры в шахматы. Потом ужин и просмотр сериала по ТНТ – с 8 до 9. Перед сном выделяли час на чтение – за 7 лет я прочитал 600 книг. В 22:00 – отбой. И каждое утро все начиналось заново, – сказал Харламов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
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