Данило получил две желтых за 4 минуты в матче со «Штутгартом», за второй фол назначили пенальти. Перин отразил 11-метровый
«Штутгарт» не реализовал пенальти в матче с «Ювентусом».
Немецкая команда одержала победу со счетом 1:0 в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Во втором тайме защитник туринцев Данило получил две желтых карточки за 4 минуты: сначала он сфолил на Эль-Билале Туре сзади, сбив соперника с ног, а затем задел шипами Антони Руо в штрафной площади при розыгрыше штрафного, назначенного за первый фол.
За последнее нарушение правил арбитр Эспен Эскос назначил пенальти, посмотрев повтор на экране. Энцо Мийо не реализовал 11-метровый – вратарь Маттиа Перин отразил удар, прыгнув в правый от себя угол.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости