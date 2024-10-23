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Данило получил две желтых за 4 минуты в матче со «Штутгартом», за второй фол назначили пенальти. Перин отразил 11-метровый

«Штутгарт» не реализовал пенальти в матче с «Ювентусом».

Немецкая команда одержала победу со счетом 1:0 в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов. 

Во втором тайме защитник туринцев Данило получил две желтых карточки за 4 минуты: сначала он сфолил на Эль-Билале Туре сзади, сбив соперника с ног, а затем задел шипами Антони Руо в штрафной площади при розыгрыше штрафного, назначенного за первый фол. 

За последнее нарушение правил арбитр Эспен Эскос назначил пенальти, посмотрев повтор на экране. Энцо Мийо не реализовал 11-метровый – вратарь Маттиа Перин отразил удар, прыгнув в правый от себя угол. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
logoШтутгарт
logoЮвентус
logoсерия А Италия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoсудьи
logoМаттиа Перин
logoДанило
Эспен Эскос
logoЭнцо Мийо
logoЭль-Билаль Туре
logoАнтони Руо
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