Капризов сделал 2 передачи в матче с «Флоридой». У него 10 очков и «+6» в 6 играх

Кирилл Капризов сделал 2 передачи в матче с «Флоридой».

Форвард «Миннесоты» дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Пантерс» (5:1).

В активе россиянина стало 10 (2+8) очков в 6 играх в текущем сезоне при полезности «+6».

Сегодня Капризов (21:00, 1:43 – в большинстве, «+2») остался без бросков в створ – 2 прошли мимо. Он сделал 1 блок и допустил 2 потери.