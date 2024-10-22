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В отеле Стокгольма, где ночевал Мбаппе, прошел обыск и допрос персонала по делу об изнасиловании. Полиция может использовать записи с камер

В отеле Стокгольма прошли обыски по делу Килиана Мбаппе.

Ранее стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала» и его друзья ночевали во время поездки в Швецию. Мбаппе назвал эту информацию «фэйком». В пресс-релизе шведской прокуратуры не упоминается имя игрока сборной Франции, однако впоследствии появилась информация, что изнасилованная женщина назвала Мбаппе виновником случившегося.

По информации Aftonbladet, в минувшую субботу полиция провела обыск и допросила персонал отеля Bank Hotel, где останавливались Мбаппе и его друзья. Сотрудники показали полицейским номер, в котором ночевал футболист, и рассказали о его перемещениях по отелю.

Также сообщается, что полиция может использовать записи с нескольких камер видеонаблюдения, в частности, на входе в отель, в вестибюле и в коридорах.

В прошлый понедельник, при первом визите в отель после жалобы на изнасилование, полиция вынесла несколько коричневых пакетов, в которых могли находиться улики.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Aftonbladet
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logoКилиан Мбаппе
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