Зиркзе думает об уходе из «МЮ» в январе – форвард хочет вернуться в Серию А. Его купили летом у «Болоньи» за 42,5 млн евро
Джошуа Зиркзе думает об уходе из «Манчестер Юнайтед».
По данным Calciomercato, нападающий, купленный манкунианцами летом за 42,5 млн евро, рассматривает возможность возвращения в Серию А уже в январе на правах аренды. Решение о возможном трансфере будет зависеть от планов «Манчестер Юнайтед».
Сообщается, что игрока с характеристиками Зиркзе ищет «Ювентус». Отметим, что туринцев возглавляет Тиаго Мотта, с которым нидерландский форвард работал в «Болонье». «Милан», несмотря на интерес к Джошуа, вряд ли подпишет его.
В сезоне-2024/25 Зиркзе провел за «МЮ» 8 матчей в АПЛ, начал лишь 4 из них в стартовом составе. Со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Calciomercato
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