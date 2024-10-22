Зиркзе думает об уходе из «МЮ» в январе – форвард хочет вернуться в Серию А. Его купили летом у «Болоньи» за 42,5 млн евро

Джошуа Зиркзе думает об уходе из «Манчестер Юнайтед».

По данным Calciomercato, нападающий, купленный манкунианцами летом за 42,5 млн евро, рассматривает возможность возвращения в Серию А уже в январе на правах аренды. Решение о возможном трансфере будет зависеть от планов «Манчестер Юнайтед ».

Сообщается, что игрока с характеристиками Зиркзе ищет «Ювентус ». Отметим, что туринцев возглавляет Тиаго Мотта , с которым нидерландский форвард работал в «Болонье». «Милан », несмотря на интерес к Джошуа , вряд ли подпишет его.

В сезоне-2024/25 Зиркзе провел за «МЮ» 8 матчей в АПЛ, начал лишь 4 из них в стартовом составе. Со статистикой форварда можно ознакомиться здесь .