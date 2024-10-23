Бобровский пропустил 5 шайб от «Миннесоты» после 16 бросков и был заменен

Сергей Бобровский пропустил 5 шайб от «Миннесоты» и был заменен.

«Флорида » уступила «Уайлд» (1:5) в регулярном чемпионате НХЛ .

Российский вратарь «Пантерс» отыграл 2 периода, отразив 11 бросков из 16. В третьей 20-минутке ворота южан защищал Спенсер Найт , справившийся со всеми 6 бросками.

В текущем сезоне у 36-летнего Бобровского 3 победы в 6 играх при 87,5% сэйвов и коэффициенте надежности 3,47.