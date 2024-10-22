  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пулишич забил прямым ударом с углового в ЛЧ – «Брюгге». У хавбека «Милана» 7+3 в 11 матчах сезона
Фото
19

Пулишич забил прямым ударом с углового в ЛЧ – «Брюгге». У хавбека «Милана» 7+3 в 11 матчах сезона

Полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич забил в ЛЧ прямым ударом с углового.

26-летний футболист сборной США открыл счет в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (1:0, перерыв).

На 34-й минуте Пулишич от угла поля направил мяч в створ ворот бельгийской команды, где борьбу с соперниками вел Маттео Габбия.

Мяч никого не коснулся, голкипер Симон Миньоле не смог отвести угрозу, и взятие ворот состоялось.

Отметим, что Пулишич забил 7 голов в 11 матчах за «Милан» в этом сезоне и сделал 3 ассиста. Подробная статистика экс-игрока «Челси» – здесь.

Изображения: кадры из трансляции Ziggo Sport

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoМилан
logoСборная США по футболу
logoсерия А Италия
logoБрюгге
logoвысшая лига Бельгия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoСимон Миньоле
logoКристиан Пулишич
logoМаттео Габбия
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Милан» – «Брюгге». 3:1 – Рейндерс сделал дубль, гости в меньшинстве. Онлайн-трансляция
75 минут назадLive
Лига чемпионов. «Реал» против «Боруссии», «Милан» встречается с «Брюгге», «Арсенал» примет «Шахтер», «ПСЖ» – ПСВ, «Ювентус» сыграет с «Штутгартом»
1188 минут назадLive
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Лига чемпионов. «Реал» против «Боруссии», «Милан» встречается с «Брюгге», «Арсенал» примет «Шахтер», «ПСЖ» – ПСВ, «Ювентус» сыграет с «Штутгартом»
1188 минут назадLive
Хаманн о Роналду: «На Евро он ставил свои интересы выше интересов Португалии. У них невероятно талантливая команда, которая может побеждать и без него»
29 минут назад
«Реал» – «Боруссия» Дортмунд. Мбаппе, Гирасси, Винисиус, Беллингем играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
1017 минут назад
Валерий Карпин: «Ни на ком не буду ставить крест, сейчас Россия нигде не участвует. Если бы были официальные матчи, и кто-то сказал: «Я не хочу играть» – тогда до свидания»
320 минут назад
Месси стал лучшим игроком октября в МЛС. У форварда «Интер Майами» 5 голов и ассист в 3 матчах
625 минут назадФото
Казанский о словах Карпина про комментаторов: «Ни секунды не расстраивают. Мы тоже скептически относимся к мастерству некоторых наших футболистов»
1626 минут назад
Овчинников о сборной: «В 90‑е произошел раскол России, футбол не стал исключением. Из группы всегда выходили с 1-го места, в финальной стадии возникали конфликты»
735 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. ЦСКА принимает «Ахмат», «Спартак» обыграл «Динамо» Махачкала, «Зенит» победил «Факел»
27939 минут назадLive
«Динамо» и «Локомотив» сыграют в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
744 минуты назад
Adidas станет техническим спонсором «Ливерпуля» со следующего сезона. Клуб будет получать 60 млн фунтов в год
2355 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Семак о Соболеве: «Приходя в «Зенит», он понимал, что столкнется с определенной долей негатива. Болельщики ко всем относятся по-разному, это их право»
2 минуты назад
ЦСКА – «Ахмат». Пьянич и Гуарирапа в основе. Онлайн-трансляция
638 минут назадLive
«Милан» – «Брюгге». 3:1 – Рейндерс сделал дубль, гости в меньшинстве. Онлайн-трансляция
75 минут назадLive
«Монако» – «Црвена Звезда». 4:1 – Минамино сделал дубль, Головин вышел на замену. Онлайн-трансляция
17 минут назадLive
Киммих о переходе в «Барсу»: «В жизни и футболе не стоит ничего исключать, но я веду переговоры с «Баварией»
8 минут назад
«Арсенал» – «Шахтер». Райс и Хавертц в основе. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
417 минут назад
«Ювентус» – «Штутгарт». Влахович и Консейсау в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
519 минут назад
«ПСЖ» – ПСВ. Дембеле и Доннарумма играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
220 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Наср» Роналду обыграл «Эстегляль», «Шанхай» Слуцкого проведет матч в среду
823 минуты назад
Румменигге про Мюллера: «Средняя техника, нет дриблинга, он не так быстр, не был очень талантливым. Но он феномен, уникум, он Томас Мюллер»
531 минуту назад