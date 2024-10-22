Пулишич забил прямым ударом с углового в ЛЧ – «Брюгге». У хавбека «Милана» 7+3 в 11 матчах сезона
Полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич забил в ЛЧ прямым ударом с углового.
26-летний футболист сборной США открыл счет в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (1:0, перерыв).
На 34-й минуте Пулишич от угла поля направил мяч в створ ворот бельгийской команды, где борьбу с соперниками вел Маттео Габбия.
Мяч никого не коснулся, голкипер Симон Миньоле не смог отвести угрозу, и взятие ворот состоялось.
Отметим, что Пулишич забил 7 голов в 11 матчах за «Милан» в этом сезоне и сделал 3 ассиста. Подробная статистика экс-игрока «Челси» – здесь.
Изображения: кадры из трансляции Ziggo Sport
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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