Пулишич забил прямым ударом с углового в ЛЧ – «Брюгге». У хавбека «Милана» 7+3 в 11 матчах сезона

Полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич забил в ЛЧ прямым ударом с углового.

26-летний футболист сборной США открыл счет в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Брюгге » (1:0, перерыв).

На 34-й минуте Пулишич от угла поля направил мяч в створ ворот бельгийской команды, где борьбу с соперниками вел Маттео Габбия .

Мяч никого не коснулся, голкипер Симон Миньоле не смог отвести угрозу, и взятие ворот состоялось.

Отметим, что Пулишич забил 7 голов в 11 матчах за «Милан » в этом сезоне и сделал 3 ассиста. Подробная статистика экс-игрока «Челси» – здесь .

Изображения: кадры из трансляции Ziggo Sport

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