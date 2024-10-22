ЦСКА вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России
ЦСКА вышел в плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Команда Марко Николича обыграла «Ахмат» со счетом 1:0 в 6-м туре группового этапа турнира. Теперь на счету армейцев 14 очков.
Московский клуб гарантировал себе первое место в группе C – «Ахмат» и «Краснодар» набрали по 9 баллов, «быкам» предстоит провести еще один матч.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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