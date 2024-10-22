ЦСКА вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России

ЦСКА вышел в плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Команда Марко Николича обыграла «Ахмат » со счетом 1:0 в 6-м туре группового этапа турнира. Теперь на счету армейцев 14 очков.

Московский клуб гарантировал себе первое место в группе C – «Ахмат» и «Краснодар» набрали по 9 баллов, «быкам» предстоит провести еще один матч.