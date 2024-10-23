Винисиус сделал первый хет-трик в Лиге чемпионов – «Боруссии». У вингера «Реала» 8+5 в 14 матчах сезона

Винисиус Жуниор оформил первый хет-трик в Лиге чемпионов.

24-летний вингер сборной Бразилии помог «Реалу » одержать волевую победу над «Боруссией» Дортмунд (5:2) в 3-м туре общего этапа ЛЧ, забив на 62-й, 86-й и 93-й минутах. В случае со вторым голом ассистентом стал Джуд Беллингем, два других мяча бразилец забил сам.

Кроме того, это первые голы для Винисиуса в обновленной Лиге чемпионов .

Всего в в 14 матчах за «Мадрид» в этом сезоне Винисиус забил 8 голов и сделал 5 результативных передач. Его подробная статистика – здесь .